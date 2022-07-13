後疫情時代，旅客對航空需求逐步提升，國際機構預估2023年全球航空客運量將回到疫情前水準，加上空巴、波音等大型飛機製造商紛紛釋出擴增月產能訊息，整體產業需求明顯升溫，因此相關飛機零組件廠商有望受惠。周三不只航空雙雄股價飛揚，鋼鐵產業的飛機零組件精剛(1584)、榮剛(5009)、豐達科(3004)等股價也呈現上升走勢，在鋼鐵族群，上漲態勢相對明顯。

榮剛6月營收登歷史第3高，榮剛指出，航太產業客戶已回流開始下大單，日前也已接收到系統廠洽談年單的需求，能源及油氣產業需求則維持一貫的平穩。近期合金原料雖然下跌，但是榮剛在手訂單已達年底，且銷售單價已與客戶談定，獲利不受影響，公司將趁合金原料下跌補進低價庫存。此外，航太、能源、油氣等高毛利產品較不受原料下跌影響，訂單可望持續增加。綜合這些因素，公司有信心今年第三、四季及明年第一季的獲利仍將繼續維持成長局勢。

精剛6月營收創近十年同期高，公司也提到，隨著全球邊境管制逐步放寬，產業需求持續助攻成長，精剛公司在產品技術、生產能量方面，除持續增強外並驅動新業務、新訂單，且成功開發並把產品拓展到高爾夫球領域，目前正在進行組裝測試中。舊客戶續單及直接用戶開發均有進展，將持續關注歐美市場各型態客戶，除鎖定既有客戶並加快新客戶之商機擴展，也會持續觀注電動車、綠能、航太等產業中長期的發展。

豐達科2022年6月份自結合併營收為新台幣1.8億元，月減7.4%、年增58.3%；2022年第二季自結合併營收為新台幣4.97億元，季增17.1%、年增59.8%；2022年上半年度自結合併營收為新台幣9.22億元，年增43.4%。公司6月份出貨金額月減少7.4%，主要係4月上海與昆山地區停工之影響，部分出貨遞延至5月，遞延出貨金額為新台幣2447萬元，扣除遞延出貨之影響，6月份出貨較5月份增加5.9%。