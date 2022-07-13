博世(Bosch)周三表示，到2026年將在晶片生產投資30億歐元，包括兩個新的研發中心，以及擴建在德國德勒斯登市(Dresden)的晶圓製造工廠。
對於德國Reutlingen市和德勒斯登市的兩個新研發中心將投資1.7億歐元，2.5億歐元將用於擴建在2021年6月啟用的10億歐元德勒斯登工廠。
博世為全球最大的車用零件供應商，該公司已經向歐盟申請資金，以接受來自「歐洲共同利益重要計畫」(IPCEI)預算的金援，並且將歐洲晶片的產量從目前的8%提高到占全球的20%。
博世(Bosch)周三表示，到2026年將在晶片生產投資30億歐元，包括兩個新的研發中心，以及擴建在德國德勒斯登市(Dresden)的晶圓製造工廠。
對於德國Reutlingen市和德勒斯登市的兩個新研發中心將投資1.7億歐元，2.5億歐元將用於擴建在2021年6月啟用的10億歐元德勒斯登工廠。
博世為全球最大的車用零件供應商，該公司已經向歐盟申請資金，以接受來自「歐洲共同利益重要計畫」(IPCEI)預算的金援，並且將歐洲晶片的產量從目前的8%提高到占全球的20%。
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