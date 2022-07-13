新穎生醫(6810)下午舉行法說會，董事長曾錙翎指出，DNlite-IVD103是全球第一個應用於精準管理與預防糖尿病腎病變(DKD)腎功能快速惡化的檢測試劑，目前已取得歐盟與馬來西亞上市許可，將持續布建經銷通路。另外，2023年進入日本檢驗服務中心市場，美國預計將在2024年取證。

曾錙翎說，DNlite-IVD103在美國、日本等尚未取證，將以LDTs檢測服務與研究用RUO測試市場水溫。其中美國部分，預計以台灣及歐洲臨床數據重新與FDA溝通，規劃明年送件，預計於2024年取證。日本是獨特市場，它在檢驗服務中心就是很大的市場，預計在2023年進入檢驗服務中心市場。

IVD-103於台灣食品藥物管理署(TFDA)的查驗登記則正在審查中。此外，以RUO模式台灣在醫學中心推廣上非常活躍(如北榮、中國附醫)，此外，目前台灣已經有一家廠商一起合作開發POCT產品。預計將在2023進入中國大陸市場，目前正在尋求合作夥伴中。

新穎的DNlite-IVD103是全球第一個應用於精準管理與預防糖尿病腎病變（DKD）腎功能快速惡化的檢測試劑。目前檢測的臨床缺口在於，現行是利用抽血中的肌酸酐換算成估算的腎絲球過濾率(eGFR)，糖尿病患者經常是腎功能維持正常，然後突然急轉直下，在國際文獻上，糖尿病患者從尿白蛋白小於三十到巨量白蛋白尿，中間有40%是白蛋白正常，但是腎功能低下的人，因此，DNlite-IVD103可以提早在糖尿病腎病變發生的1~2年前，可以抓到這40%的人。