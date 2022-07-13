（添好運推出夏日消暑新品「滋脆可可星冰飲」，冰涼濃郁的麥芽飲品加上滿滿巧克力脆片。圖／和億生活集團提供）

香港米其林餐飲品牌「添好運」攜手日本超人氣生吐司名店崎本生吐司SAKImotoBakery推出高質感新口味「楊枝甘露西多士」及「QQ港奶西多士」，限量每份168元，跨國合作強強聯手。添好運研發麥芽飲品升級成「滋脆可可星冰飲」每份128元，夏季限定新品自7月15日起於全台添好運門店開賣。

添好運與生吐名店司SAKImoto Bakery合作推出限時限量「楊枝甘露西多士」及「QQ港奶西多士」。「QQ港奶西多士」以茶香、奶香濃厚的港式奶茶加波霸珍珠，生吐司炸至表面金黃香酥內裡軟潤，再撒上細緻糖粉，一刀切開波霸珍珠流瀉而出。「楊枝甘露西多士」內餡添加台灣在地新鮮芒果及芒果醬，吃得到果粒口感，兼具視覺、味覺的高質感西多士，每份168元，自7月15日起台添好運門店每日限量販售。

搶消暑飲品商，添好運將麥芽飲品升級成冰涼的「滋脆可可星冰飲」，冰涼濃郁的麥芽飲品加上滿滿巧克力脆片，新品上市優惠每杯128元。