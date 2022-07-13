許多網友看了圖片後紛紛產生順時針旋轉、逆時針旋轉的錯覺。（翻攝自茅原伸幸網站）

台灣鬼片《咒》近日登上線上平台Netflix，創下全球熱門前10名的佳績，因此吸引不少人討論。有網友指出，《咒》中提到視覺錯置，不過自己看了一張動態圖片，卻一直是順時針旋轉，讓他好奇怎麼樣才能把方向反過來，引發網路熱議。

原PO在PTT發文表示，自己看到在討論《咒》的文章中看到旋轉圖片，「但這張圖我怎麼看都是順時針轉，要怎麼讓他逆過來啦」，而且試了半小時都一直無法如願，所以才會上網求助。

對此，許多網友紛紛回應「你看是正？你不要唬我…」、「我怎麼看都是逆，怎樣看可以變成順」、「我是只要看影子就會逆時針」、「圖怎麼一下子順一下子逆」，還有不少人分享轉換秘訣，「把圖上半部遮住，只留小腿和腳跟」、「用餘光去轉，可以切換很快」、「想像軸心腳改變就會順逆不一樣了」、「閉眼睛一陣子，方向就會改變」、「以前就看過，基本上花幾秒鐘就可以切換方向。有個訣竅就是先專注腳部，腳比較容易切換，換了再看整體就全部一起切換了」。

事實上，這張旋轉圖原名為「旋轉舞者」，是日本網頁設計師「茅原伸幸（Nobuyuki Kayahara）」在2003年的創作，說明中提到，圖片一直往某方向轉動的輪廓可以讓人產生錯覺。