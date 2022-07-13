有在星空下看過電影嗎？現今仍受疫情的影響，許多人害怕密閉式空間的傳染風險高，取消了看電影的相關行程，再過半個月就要迎來七夕情人了，去哪約會最好呢？推薦以下３大露天電影院讓你約會不踩雷，減少對防疫安全距離的憂心超放鬆，還有月光、星空陪你見證愛情的美好！

#Skyline Film屋頂電影院

Skyline Film屋頂電影院遍布全台，戶外觀影更顯悠閒美好。(圖/翻攝自「Skyline Film屋頂電影院」臉書)

Skyline Film屋頂電影院可說是行動的電影院，因為它無固定的播放地點，所以在全台無論是在城市、山林都能看到它們的蹤影！電影以無線耳機播放，讓你能更沉浸在其中氛圍，播放場次資訊也會不定期在臉書粉專、Instagram內分享，比起固定場次時間更喜歡與你不期而遇，讓行程更添驚喜。

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地點：無固定(公佈於粉專)

FB：Skyline Film屋頂電影院

IG：＠skylinefilmtw

#台北｜自由之丘CCIP & CAFÉ

自由之丘CCIP & CAFÉ成為喧囂城市裡的一點寧靜。(圖/翻攝自「自由之丘CCIP & CAFÉ」臉書)

自由之丘CCIP & CAFÉ是一家位於台北木柵的咖啡廳，雖是隱身在巷弄裡的老宅，但對比喧囂的鬧區，就彷彿來到世外桃源的感覺！除了有本身販售的咖啡、甜點和調酒外，也會時不時邀請歌手演唱、舉辦市集，假日也會利用戶外草地放映露天電影，讓週末約會多了不一樣的浪漫選擇。

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地點：台北市文山區木柵路三段103巷8號一樓

FB：自由之丘CCIP & CAFÉ

IG：＠ccip_cafe

#熊南人電影映像有限公司

熊南人電影映像有限公司希望能將過去技術傳承，並創造出新生命。(圖/翻攝自「熊南人電影映像有限公司」臉書)

熊南人電影映像有限公司已經營３代，對露天電影40幾年的播放經驗可是一絕，老師傅雖見證了露天的興衰，但仍想將舊有的技術延續傳承，所以現場觀賞還能聽見齒輪滾動膠卷的聲音，就如同回到了60年代的懷舊氣氛，放映時間也會不定期分享在臉書粉專，想體驗復古的觀賞感受的朋友們要多注意相關資訊。

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地點：無固定(公佈於粉專)

FB：熊南人電影映像有限公司

以上3家露天電影院以活動較頻繁為參考提供，想更了解詳情請多關注各粉專，給七夕夜有個不一樣的約會行程，讓戀人留下難忘回憶吧！