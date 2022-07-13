隨著近日疫情趨緩，國人也都趁假日空閒時出門蹓躂，呼吸新鮮空氣，但是不是最近的景點都去到膩了，不知道該去哪了呢？今天小編就幫大家整理出台北3大文青必去景點，讓你休假的同時還能欣賞藝術，摸蛤兼洗褲！文青也趕緊筆記起來，這個假日就去吧！

#士林科教館

誰說文青只能看文學！就在兒童新樂園附近的「士林科教館」也是台北知名景點之一，不但有各種與科學、生物有關的常設展以外，還會不定期舉辦各種特展，例如這個暑假就有不少有趣的展覽，像是民雄鬼屋實境體驗特展、AI占卜展、鬼滅之刃全集中展以及搞笑諾貝爾展等等。此外，位於9樓的透明空中天橋也是網美熱門打卡景點，培養知識之餘還能拍照，可以說是科學與藝術的結合！

#不只是圖書館

「不只是圖書館」位於松菸文創園區裡面，就如他的名字所述，他們希望可以給讀者一個呈現各種觀點和具啟發性事務的媒介，裏頭藏有100種以上國內外設計雜誌，1萬本平面、工業、建築、服裝、藝術等書籍，還提供Wi-Fi、插座和各種不同形式的閱讀座位。最特別的是他們是由80年前的公共澡堂所改造而成，分為「泡書區」、「澡堂區」以及「花園區」，還不定期舉辦展覽跟講座，讓你沐浴在書本的懷抱裡。

#四四南村簡單市集

學習了那麼多知識，最後肯定要買點東西來犒賞自己吧！就在台北101不遠處的「四四南村」是台灣第一座眷村，經過改建後搖身一變成為一座有獨特故事的文創園區。除了濃濃的眷村風情以外，假日還會有市集讓人們逛街，每周日下午還有由「簡單生活節」團隊舉辦的文創市集，現場還會有音樂演出；而每個月雙數週的禮拜六下午則是會有二手市集進駐，讓這座年代久遠的眷村，又重新注入充滿活力的新生命。