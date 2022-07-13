女騎上在國道狂飆30公里，下了交流道竟又逆向上國道，甚至無視員警揮紅旗，直接闖過。

昨(12)日有名女騎士騎上國道1號西螺段狂飆30公里，警方獲報派4輛警車「護送」，該女騎士於台中段王田交流道下匝道後，竟然又從南下交流道逆向而行，一路狂飆14公里，員警不僅封閉車道，還揮舞紅旗攔車，該女騎士仍未減速，閃過員警後，穿梭靜止車陣中狂呼嘯離去，其誇張畫面也曝光了。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段30秒影片，有位女騎士狂飆國道1號，還讓4輛警車「護駕」保護安全，從另外一個視角影片可見，畫面前方停輛警車，以及員警要攔下逆向狂飆的女子，2員警不斷揮舞的紅旗要求停車，然而，該女子不僅未減速，還直接鑽進靜止車陣中，畫面中女子有如風一樣「咻」的一下通過。

該女騎士原本在國道1號從西螺段狂飆30公里，於台中段王田交流道下匝道，但又騎上王田交流道南下車道逆向而行，一路騎了14公里，才於大雅交流道下匝道。

女騎士在國道上狂飆，4輛國道警車旁「護駕」，她竟絲毫不理、繼續狂飆，連安全帽也沒戴妥，囂張行徑全被錄下。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

據了解機車誤闖國道高速公路，處駕駛人新臺幣3,000以上6,000元以下罰鍰，道路蛇行或以其他危險方式駕車者可處新臺幣6,000元以上24,000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，吊扣牌照6個月；以及遭攔查不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，處新臺幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。