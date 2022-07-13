有些人雖然腦筋動得快，而且非常聰明，但個性卻很被動、玩性強，無論遇到什麼事，只希望開心就好，完全沒有做任何規劃，對於工作也是如此，遇到機會也不會積極爭取。《搜狐網》分享3個聰明卻懶著動腦的星座，他們雖然有實力，但卻不肯好好發揮，唯有被人督促或逼迫，才會努力把事情做好。

1.雙魚座

雙魚座智商很高，但平時卻不喜歡動腦，身邊若有人幫忙處理事情，他們就會產生強烈惰性與依賴感，以出遊來說，他們其實有能力規劃行程，不過若有人主動規劃，他們通常就不會去幫忙，在工作上也是如此，能拖一天就是一天，甚至會依賴同事，即使是有利於自己的事，他們也不會去做，唯有被人強迫才會變得積極，發揮自己的實力。

2.牡羊座

牡羊座很聰明，一旦遇到自己感興趣的事時，他們不管怎麼樣，都會主動去做，一旦熱情被耗盡，他們就會被另一件事情吸引，可說是定性非常不足，也不夠自律，但若是想成功就必須持之以恆，因此牡羊座時常難以達成目標，而且他們玩心重，做任何事都只想著快樂，並沒有計劃，若有人幫忙引導他們，牡羊座就能發光發熱，發揮他們的潛力。

3.金牛座

金牛座雖然情商不高，卻擁有敏銳的觀察力，但不善於表達，遇到無關緊要的事情時，只要不傷害到他們的利益，金牛座基本上就不會插手，大多選擇當一名旁觀者，屬於隨遇而安的類型，若是沒被逼迫，他們就會選擇安逸地度過每一天，當有人監督他們的時候，金牛座就會變得跟先前不一樣，在工作上非常努力，另外，他們非常務實，也會為了錢而賣命。