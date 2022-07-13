孩子天真無邪的思想，常常會讓大人忍不住會心一笑。一名母親分享愛女練習寫字的作業簿，光是一個「足」字就要重複寫32遍，寫到後來女兒更是越來越「放飛自我」，開始隨意地揮毫，讓原本中規中矩的字飛舞了起來，像極了人在運動的模樣，貼文一出，非但沒有被網友責罵字寫的醜，反倒獲得不少稱讚，認為小女孩是「藝術奇才」。

原PO昨（13）日在臉書《爆廢公社》中發文表示，「我就問我女兒，一個『足』為什麼可以寫成這樣？」從原PO附上的照片可見，這次的作業題目是寫「足」，並要求按照筆畫順序練習寫寫看，旁邊還附上Q版足球少年的圖樣，並造詞：踢足球。起初原PO的女兒還乖乖地依樣畫葫蘆，沿著虛線寫字，但沒想到練習的數量一多，小妹妹居然開始放飛自我，足字的下半部變得彎曲，像極了一個人舉起腳要踢球的模樣。

練習的足字越寫越多，下半部也逐漸彎曲，像是一個在踢球的人。（圖／取自爆廢公社）

貼文曝光後，小妹妹創意有才的寫字方法意外大獲好評，許多網友認為她非常有藝術天份，「沒有錯呀，真的在踢足球」、「越寫越生動，一點都不死板」、「手舞足蹈的概念」、「用一個字形容快樂輕盈的步伐」、「從細明體寫到變甲骨文，妳女兒短短幾個字，道盡中華文化5000年的文字變化呀！人才啊人才」。

其實除了這名富有藝術天分的小妹妹以外，因為最近正逢暑假期間，也有其他學生為暑假作業煩惱。另一名母親分享女兒「偷吃步」的作業，在完成「天」字的抄寫時，畫了橫跨文字欄的兩條槓，也讓網友看了笑說：「聰明！但容易被揍」。