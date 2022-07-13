獲得國女雙打冠軍的國二小將孫亮晴、陳妍妃表示，是以學姊戴資穎的精神為學習對象，加上2人從國小搭配雙打至今，已有多年不可言喻的默契。（高市三民國中提供／楊舒婷高雄傳真）

這次不僅是三民國中羽球隊創立18年以來的新紀錄，也是全高雄市睽違13年再度拿到金牌。（楊舒婷攝）

世界球后戴資穎在國際賽事上屢屢獲獎，帶動國內的羽球風氣，母校三民國中日前參加全中運獲得女子團體冠軍以及女子雙打冠軍的殊榮，也打破成立羽球隊18年來的紀錄，超越戴資穎在校時期的成績。

三民國中羽球隊成立多年來培育出不少羽球好手，而近年來成績更是亮眼，2021年在全中運賽事中奪下女子團體賽銀牌，今年再拿下羽球隊史上第1座的冠軍，奪得國女團體賽冠軍。

除了女團冠軍外，獲得國女雙打冠軍的國二小將孫亮晴、陳妍妃表示，是以學姊戴資穎的精神為學習對象，加上2人從國小搭配雙打至今，已有多年不可言喻的默契，這次的全中運也為多年的苦練繳出漂亮的成績單。

學務主任陳奕錡對於球隊獲得金牌感到相當開心，她表示這次不僅是三民國中羽球隊創立18年以來的新紀錄，也是全高雄市睽違13年再度拿到金牌，在疫情嚴峻下，也佩服各位小將驚人的毅力與努力，克服了訓練上的重重阻礙，也勉勵球隊的各位孩子能夠多多學習學姊戴資穎的技巧，在球技上有所突破。

教練魏劭安表示去年奪得銀牌後，就以摘金為首要目標，但今年全中運因疫情突然延期，一延就是三個月之久，對於選手心態的調整和訓練也跟著打亂，但很快就重新調整球隊士氣，在七月的全中運賽事上表現得相當亮眼，不只女團以及女雙奪金成功，在單打上面的成績也超乎預期的好，替團隊振奮了相當大的士氣。

對於未來國一新血的加入，魏劭安也做好準備，維持與以往相同的訓練方式，希望各位新進的小將能更快速地跟上學姊腳步，延續已畢業學姊們的精神，在各場賽事中能夠持續表現亮眼，替學校爭光和替團隊振奮士氣。