暑假開始，多數學子開開心心放假，但弱勢家庭學子，有時連溫飽都成問題，更不知道新學期的學費、生活費要從哪來。南彰化家扶中心每年開學前夕都會頒發助學金，盼讓他們安心升學；主任王金敦表示，助學計畫正式起跑，預計募集350萬元，幫助250位家扶學子，呼籲各界踴躍捐款助學。

小易的父親又罹癌延誤就醫病情惡化，後來又引發中風，已無法賺錢養家，母親只好一邊照顧父親，一邊找工作扛起一家經濟重擔；為了減輕母親的壓力，他努力考上公立高中，不料父親卻病重離世。

在社工老師鼓勵下，他申請家扶獎助學金支持自己的升學目標，今年他順利考上國立大學應用外語系，他在心中大聲告訴爸爸，我終於做到了！

小易說，將來準備雙主修金融或商管相關科系，期待大學畢業後進入外商公司任職，透過外語和商管的專業能力，找到好工作，才能讓辛苦獨撐家計的母親，早點過上安穩的好生活。

王金敦表示，111學年度第1學期預計募集350萬元獎助學金，將提供給150名家扶扶助的大專生和碩士班同學，另有100名高中職學生。這些孩子不因家庭困境阻礙追尋夢想的勇氣，呼籲社會大眾都能在他們的人生道路上助一臂之力。

扶幼主委陳昭舒邀請各界踴躍加入愛心助學計畫，幫助弱勢家庭的孩子們穩定就學，順利畢業，實現夢想；讓助學資源灌溉孩子的夢想，許孩子一個不凡的未來。