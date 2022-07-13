「優雅Food」透過直播，分享美食。（17LIVE提供）

「優雅Food」在直播中優雅做各式美食，觀眾搶著筆記。（17LIVE提供）

隨著直播產業變遷，17LIVE為勇於挑戰的各類族群提供轉戰直播事業的無限可能，在這個直播間場景中都是鍋碗瓢盆和各種食材、調味料，今（2022）年57歲的家庭主婦「優雅Food」擅長以簡單普通的食材，透過直播每天為家人準備的三餐，炒米粉、客家小炒、紅燒肉、肉包等招牌菜色呈現出美味又充滿療癒人心幸福感的料理場景，優雅Food每天施展著魔法把直播觀眾帶到她家令人稱羨的幸福餐桌，頓時彷彿一道道家常食物也散發著神奇魔力。

在廚房為家人下廚了幾十年的家庭主婦優雅Food，擁有開過親子烘焙課程的好手藝，因IG經營成功吸引17LIVE經紀人延攬挑戰直播，女兒積極鼓勵及秉持想挑戰自己以前不敢嘗試的事情的想法，優雅Food加入17LIVE直播即將滿3年，看她一邊直播做菜過程，一邊和年輕人互動聊天，直播結束，料理也完成上桌了！雖然直播間大家習慣尊稱她優雅老師或親暱叫她媽媽，優雅卻不以老師自居，她強調自己直播並不能說是教大家做菜，而是分享一些她在家做菜發現的訣竅，優雅說：「有時候做菜其實是一點就通，那個點在哪裡我想分享給大家，直播對我來講是分享生活，就是聊聊分享而不是教大家。」

因曾旅居日本2年及婚後隨先生工作外派到歐洲、美國各地，旅居海外期間自然吃遍各地美食，優雅Food直播料理的菜色廣及各國料理，優雅希望自己能透過直播達到「食療-用食物療癒人心」優雅Food的食療並不強調食材本身的屬性功效，她說：「我覺得料理是療癒人心，如果可以透過料理讓某些剛好身體不舒服或心理有憂傷的人，因為這道料理而撫慰了他的心，我覺得撫慰人心比料理直接食療功效更好更大！」

優雅Food說自己不論直播、臉書、IG名稱都選擇用「優雅Food」，主要是受到她媽媽的影響，媽媽從年輕到老都舉止優雅、從未大聲說話，甚至老公都說因為看女生要看她的媽媽，當初就因為看到她媽媽的優雅，才決定娶她當老婆，優雅Food選擇跟隨媽媽以優雅作為她一生的追求。她說：「女人一定要優雅，無論是做菜、吃飯，還是放慢腳步享受生活，都是一種優雅。」

在自家廚房直播，優雅Food每天就對著鏡頭示範每天為家人準備的三餐菜色，由於直播中要為大家示範很多網友在看甚至做筆記的動力驅使，讓她更在意不再隨性調味、擺盤，必須精準控制份量、烹煮的步驟也要按照順序，笑說家人都非常支持她做直播，因為她直播煮出來的菜變好吃，而且還會變換出各類新菜色，讓他們感覺很棒更有口福了。優雅Food說自己直播可以持續開播這麽久，是因為她真的非常喜歡料理，而且料理已經成為生活的一部分，開始直播後料理時還可以通過直播在線上與大家一起分享料理的小常識或是其他生活點滴，除了家人支持開播最大動力何來？優雅Food說：「知道大家常常在等著我開播，就會讓我有一直播下去的動力。」她也建議有意想挑戰直播的家庭主婦們勇敢踏出第一步：「把直播變成一種日常你就不會太在意，很平常心的當成是生活日常之一，不能得失心太重，自然完成就好。」

優雅Food以「忘記背後，努力前面，向著標竿直跑（腓力比書3章13-14節）」作為人生座右銘，成功挑戰踏入自己原本害怕的直播世界後，女兒明年準備去英國唸書，優雅Food說自己又有了蠢蠢欲動挑戰的新目標，想陪著女兒前往英國，她說：「去那邊要做什麼我也不太清楚，我只知道要先踏出那一步，先陪她讀書，或許我可以賣粽子或滷肉飯，天馬行空的這樣去想吧。」17LIVE的優雅Food粉絲們，開始期待跟著優雅老師的直播間邁向英倫的美食新篇章吧。