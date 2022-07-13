對於民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學以及台大國發所論文風波，民進黨立委高嘉瑜自豪，她唸一禮拜就考上國發所，資深媒體人陳揮文笑稱，論文拿出來比對一下，怕什麼！高嘉瑜回應說，「你好煩」，去比對阿，國民黨已經去比對了，不用急，「我一定會被比對的，我自認經得起檢驗」，不用擔心！

對於林智堅的論文風波，高嘉瑜今（13）日在《新聞大白話》表示，這件事應該回歸學校的學術倫理審查，現在中華大學和台大都在進行比對，對於林智堅來講，就是越快越好。

她認為，林智堅自己最清楚有沒有抄襲的問題，如果沒有，他當然很有信心、很有把握告訴大家絕對不會有問題。林智堅的說法是中華大學這一份是他自己有參與、他寫的；台大的論文也是他原創的，學長的資料跟他有重複的地方，這是林智堅的說法。

高嘉瑜強調，林智堅在新竹8年的表現已經超越他的學歷，學歷已經不是重點，大家沒有在乎他是哪個學校的，這件事情該怎樣就怎樣，如果當時在寫作的過程中有不謹慎的地方，就跟大家說清楚，大家都能接受。但如果進行學術審查，過程中對民進黨對林智堅都是煎熬。

資深媒體人陳揮文也要求高嘉瑜論文拿出來比對一下，怕什麼？

高嘉瑜回應「你好煩」，「我相信國民黨都有在比對，我自認經得起檢驗」，不用急，去比對阿，「我一定會被比對的，不用擔心」。她也自豪，「國發所念一禮拜就考上了！」