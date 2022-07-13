搶攻電動車普及化商機，華城電能EVALUE於2020年率先於台北內湖耗資千萬打造綠能充電示範站，站內每個車位上方皆設有太陽能車棚，並配備66kWh鋰電池儲能系統，看準充電市場高壓快充趨勢與超快充缺口，今日再次獨步業界率先發表全台最高功率480kW，樹立電動車充電新指標。

華城電能EVALUE，持續追求產品創新與突破，期望提供全台電動車最完備、最高效、最便利的全方位充電服務網絡，長期以來華城電能擅長針對不同場域、不同使用需求情境，規畫最符合該場域最適切的充電功率配置，以提供使用者最高效的服務內容。此次引進480kW充電樁，單槍最高輸出功率可達480kW，充電支援最高電壓1000V，槍線支援最高電流500A，可依市場需求設置分體櫃與充電功率240kW-480kW，一機最多支援4車同時充電，能滿足不同規格充電需求。

華城指出，480kW充電樁未來將優先佈局在高速公路交流道附近，可充分滿足需快速補電的車友需求，此外，在商用市場上亦能提供電動巴士或電動物流車隊最高效的充電需求，市場前景可期。

華城電能持續拓展充電服務版圖，目前全台佈建有EVALUE DC 20座充電樁、AC 220支充電樁，站點遍及84個據點，全台設備連線總功率可達5765kW，穩坐第三方充電營運商同業第一。2022年底前預計目標佈建500支AC樁，DC樁30座，持續朝打造全台電動車無憂充電網的目標前進。

華城電能多角化經營策略，積極擴充更多元的站點型態，範圍涵蓋科學園區、便利商店、3C家電賣場、購物百貨店、大型量販店、飯店／民宿、加油站、旅遊風景區、停車場、餐廳、社區大樓等，包括7-ELEVEN、燦坤3C、統一渡假村、金弘笙、高雄SKM Park等各類知名商業場所，充分支持電動車友日常生活的充電需求。

華城電能擁有母公司華城電機的電力專業背景，從設備製造、安裝工程，到營運維護、雲端管理等，都是一條龍包辦，得以提供車廠、企業、充電站合作業主等各方合作夥伴最值得信賴的專業後援。華城電能自投入電動車充電站營運服務起，便積極攜手各大車廠，目前已是Mercedes-Benz、KIA、LEXUS、Toyota委託的全方位充電解決方案服務商、Audi及Volvo充電關鍵策略合作夥伴。

在快充站設立方面，華城電能也協助美系車廠以及德系跑車品牌的快充站工程建置；在家用充電部份，除了全方位合作配合的車廠之外，也為BMW、PEUGEOT、中華汽車等廠牌車主提供家用設備安裝服務。此次480kW的發表，也邀請到包括Mercedes-EQ、KIA、LEXUS、Porsche、PEUGEOT、Volvo等電動車知名品牌的代表偕同自家車款至現場共襄盛舉，齊聚見證超高速充電時代的來臨。