小心「預分配」吃掉勞退收益！每年勞動基金局運用新制勞退收益會分配給每個參與新制勞退的勞工，勞工可以查看本金及收益，其中收益部分雖然依勞退條例規定有當地銀行二年定期存款利率計算收益，但若最近一個月收益率為負值，仍會影響收益及實際核發金額。

據勞動基金運用局公布今年1月至5月的新制勞工退休金基收益為-4.61％，勞保局提醒，參加勞退新制的勞工，只要年滿60歲，無論在職與否，皆符合請領新制勞工退休金的資格，退休金的領取及計算方式為領取勞工個人退休金專戶本金及累積收益，該累積收益金額，除歷年已分配入專戶收益外，還有當年度至申請當月止尚未分配期間收益。

勞保局表示，尚未分配期間的收益為以申請當月基金運用局公告最近月份收益率，計算至申請當月止。該尚未分配收益，會影響核發金額，申請前請先試算審慎考慮後再提出申請，以保障您的權益。

2020年3月時曾經新制勞退基金收益曾經出現大幅虧損，勞保局在當時針對預分配後相差逾萬元的勞工發函提醒，勞保局勞工退休金組組長楊佳惠表示，在今年3月也曾經針對此類勞工提醒，但近來則改在如「網路申請」時跳出視窗提醒申請前先試算，「寄件申請」時也在申請書上標示，「臨櫃申請」更直接張貼最近一個月收益率，提醒勞工要注意。

楊佳惠也說，如去年全年每月平均有1萬2000件申請勞工退休金，而今年截至6月中旬為止僅有約萬件，且針對勞工退休金「金額」提起訴願等行政救濟的民眾也減少。