台東池上圳生態魚道淤積多時，志工們13日聯手清淤盼恢復生態。（蔡旻妤攝）

台東池上圳生態魚道淤積多時，志工們13日聯手清淤盼恢復生態。（蔡旻妤攝）

台東池上圳生態魚道淤積多時，志工們13日聯手清淤盼恢復生態。（蔡旻妤攝）

台東池上圳生態魚道淤積多時，志工們13日聯手清淤盼恢復生態。（蔡旻妤攝）

台東池上圳生態魚道淤積多時，志工們13日聯手清淤盼恢復生態。（蔡旻妤攝）

台東池上圳有國內首座透明觀察窗作生態教育的魚道，然而啟用13年以來，因多次颱風，魚道淤積，魚類消失，20多位池上志工13日下到魚梯入水口清除淤泥，期盼重現高身鯝魚逆流而上的生態景象。

志工捲起褲管在魚道入水口清除淤泥，並沖洗魚道教室內觀察窗戶。早年池上圳在卑南溪築堤取水時，河川裡的高身鯝魚等迴游魚類，因無法躍壩而上死傷無數，池上鄉民曾發起搶救運動，進而促成池上圳旁的生態魚道。

然而多年來歷經莫拉克等颱風，淤泥在魚道日漸淤積，更影響高身鯝魚迴游，當年設計此魚梯的清華大學教授曾晴賢便號召當地志工，一同清理魚梯。志工張天助表示，八八水災時，因向陽山區崩塌，導致上游的河川約長達2至3年的時間，河水都相當混濁，魚也沒辦法繁殖。

志工吳宜周也是關山國中教師，她說，雖然清淤工作有點累，但大家一起動手將河道淤塞部分清除、水道觀察窗擦拭，很快便完成了。未來希望結合生態解說，讓學生們更認識當地生態。

近2年來全台大乾旱，讓卑南溪河水大減，又被攔截作農業用水，河川基流量不足，嚴重衝擊河川魚類生長。曾晴賢指出，魚類在枯水期會在河川深潭中「度小月」避難，豐水期時就會逐漸恢復，因此魚道的功能需長期維護，否則將不利於魚類洄游。

農水署池上工作站主任賴建吉說，目前發現約寶特瓶大小的魚在進水口，未來希望藉由活化魚道，讓魚可以洄游。此外，池上圳魚梯生態教室已多年未曾開放，農田水利署台東管理處表示，目前正與池上當地解說志工討論未來能否定時定點開放，讓學生或遊客能近距離認識卑南溪魚梯生態。