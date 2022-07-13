衛福部長陳時中接受民進黨徵召，投入台北市長選戰，還語出驚人說自己是「自由業」，在網路掀起熱議。媒體人羅友志今(13日)在《大新聞大爆卦》中指出，年輕人第一次體驗到「民進黨是雙標黨」，在野黨誰能聽到年輕人的心聲，將會是台北市勝選的關鍵。

羅友志說：「傳統大家都認為年輕人不會投國民黨，Are you sure？你真的確定嗎？年輕人有沒有參與過我們整整4年在罵的雙標黨？沒有，不管以前的萊牛，那是我大學時候的事情，或核能問題，民進黨的神主牌，這些雙標議題，沒有一個是當今年輕人參與過的，所以我們罵雙標黨，年輕人無感嘛。」

羅友志指出年輕人對陳時中開始訕笑，將是台北市選戰的關鍵。（圖／取自《大新聞大爆卦》）

羅指出：「年輕人會說，我看到的民進黨就是這樣啊，它帶領我們年輕人走這條路，哪裡雙標了？」當初高雄罷免催出90幾萬票，把年輕人從台北催回高雄，喊的口號是「不可以落跑」，還有草包、幹話種種負面標籤，年輕人記住了「國民黨就是怎麼爛怎麼爛」，這次陳時中出來選台北，所作所為跟民進黨當初教年輕人罵的負面標籤一模一樣，年輕人在PTT、尤其Dcard，第一個強調的就是「幹話連篇」，他們非常討厭陳時中的幹話。

「陳時中講什麼『大可（duck）不必』，他們是揶揄到不得了」，羅友志說，這兩天有年輕人到粉專跟他討論，講了一個非常重要的觀念，不要以為他們腦袋裡只有民進黨，因為他們第一次接觸這些議題，所以記得綠營灌輸過些什麼，這些年輕人在互相的族群裡，並沒有一天到晚在談政治。主持人馬千惠問他說的年輕人是幾歲？羅表示對方是太陽花世代，並說他所看到的年輕人腦袋裡沒有那麼多政治，也不敢跟同學談太多政治。

羅強調「但是有一種政治他們會談，有趣、好笑、梗圖」，當初高雄罷免就是「好笑化」了，年輕人覺得好玩，所以願意用自己的IG、臉書去分享；而如今的陳時中在年輕人眼中，就是被他們「好笑化」，就是藍營批評陳時中的幹話，說什麼「疫苗充足，藥來得又快又夠」，很多梗圖、迷因，他們非常喜歡玩，而且沒有政黨操作，是年輕人自發的，因為（高雄罷免）那個標準他們還記得，那個力道現在反噬了。

羅友志指出，年輕人第一次體會什麼叫雙標黨，但能不能讓他們印象深刻？國民黨一定要從中吸取關鍵，哪怕一點點也好。但其實最應該認真經營的是民眾黨，因為這些人本來就是民眾黨的票，這對當今2022的在野黨是個課題，陳時中現在被年輕人討厭，在野兩黨似乎沒有意識到，能不能把這些票拿到，將會是蔣萬安能不能穩，能不能贏黃珊珊的關鍵。