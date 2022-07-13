吱吱等了三年終於推出首支單曲〈追浪〉。（有聲娛樂提供）

《聲林之王2》季軍、被封為《全明星運動會》女戰神的「吱吱」郭芝吟13日發行首支單曲〈追浪〉，由她包辦作詞作曲、編曲並參與製作，唱出等了近千日終於一圓音樂夢的心情；但製作過程卻歷經多重磨難，第一天錄音就被請回、和樂手彈奏到皮破血流，最後一天製作人還確診，讓她一度擔心自己「到底有沒有機會乘風追浪」？

吱吱在《全明星運動會》2度獲得當週MVP，受封「紅隊女戰神」爆紅，今年還主持外景節目《出發吧女孩》，也為女團選秀節目《菱格世代DD52》創作了〈有毒不回〉、〈開口說你愛我〉，寫了近50多首歌，終於以〈追浪〉被老闆詹仁雄青睞，告訴她可以發片了。

只是歌寫完了，編曲錄音的過程卻不順利。由於木吉他和電吉他都是她自己彈奏，自我要求很高的她為自己設定的標準是一次完成，但第一天錄製卻達不到標準，光是木吉他就彈了6小時，最後製作人跟她說：「今天先這樣，你的手指已經沒有感情了。」

之後錄電吉他更慘，她從下午三、四點一路彈到半夜，彈到手指上的繭破皮、脫落再彈，最後連小姆指都抽筋沒力了。就連前來跨刀的「JADE」鼓手AJ，也幫她打鼓打到手流血。吱吱表示：「木吉他會錄那麼久有一個原因，因為之前不論我的個性或表演習慣，都是按照我一個人的自由靈魂發揮，想怎麼彈就怎麼彈，這次在錄音室，如果還是順著我的自由靈魂，會無法搭配到鼓手，所以花了很多時間。」

至於最有把握的演唱，竟然第一天錄音就被製作人以「鼻音太重、嗓音疲憊」為由趕回家，讓她很自責：「可能那陣子工作太多，沒有好好照顧自己，太疲累了」；於是這首〈追浪〉，從樂器到人聲、和聲錄製，整整花了7天、每天都是從中午錄到半夜才完成，而在最後混音階段，還發生製作人確診新冠肺炎的消息！

吱吱苦笑表示：「老師最後是用遠端視訊的方式，隔著螢幕幫我完成混音。這個過程真的很坎坷，就像在追浪一樣：我想要完成，卻一直被擋住、打翻，然後重新等待，很怕最終追不到這個浪。」

如今歌曲終於上線，她忍不住哭了：「我去比賽，是想讓阿嬤在電視上也可以看到我，讓阿嬤感到很驕傲。這兩年她看了那麼多節目，我希望讓阿嬤知道我沒有忘記我最喜歡的唱歌。」