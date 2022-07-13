新北市淡水區有間廢棄的鐵皮工寮，今(13)日下午突然起火，由於廠內有堆放棧板，火勢一度相當猛烈，所幸消防人員到場後在半小時內就將撲滅，無造成人員傷亡。

今天下午4時36分許，位在淡水區小中寮附近的一處廢棄的鐵皮工寮突然竄出火勢，消防人員獲報後，隨即派出13車、19人趕抵現場灌救，由於現場也堆放木棧板，火勢一度蔓延迅速，所幸消防人員在當天下午約5時便撲滅火勢，現場無造成人員傷亡，僅燒毀一台堆高機。

初步研判現場燒毀約20平方公尺，詳細的起火原因仍有待火場鑑識人員釐清。