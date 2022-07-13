市議員陳睿生認為，新屋頭洲公一公園預定地確有建設需求，將先爭取一旁新榮路連接松義路的道路開闢經費，舒緩壅塞車流。（陳睿生提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋區頭洲里與中壢區僅有一路之隔，中間民族路六段與中壢松勤路口後方有處埤塘，1990年被劃為頭洲公一公園預定地，數十年過去，在地人眼看對面中壢大樓林立，反觀埤塘仍雜草叢生，讓民代直呼「進度零！」同時被列入都市計畫如今卻是兩樣情，難免讓人感到不平衡。

頭洲里長姜歐秀美日前接獲民眾反映，30多年前剛搬來頭洲就有說要設公園，到現在連個影子都沒有，好奇規畫進度如何。市議員陳睿生指出，當初這塊埤塘劃為公共設施保留地，計畫建設公園，經過幾十年，同期列入都市計畫住宅區、在對面的中壢已高樓林立且住戶密集，反觀公園規畫卻拖這麼久完全沒進度，許多地主看見另一側建設無數，都感到相當無奈。

陳睿生近日邀水利署、桃市府工務局與區公所等單位會勘，發現依照現有狀態「想簡單舖步道都無法」，因用地所屬情況複雜，短期內恐難達成，不過他仍會先發函至水利署，先辦理修枝作業，使埤塘周圍地區增加民眾可休閒活動的場所。此外，他也提出，新榮路連接民族路六段至松義路，應開闢新路紓解當地車流，將爭取經費闢路。

對此，桃市府工務局景觀工程科說明，該埤塘範圍包括私人用地與水利署用地，開闢難度較高，若一旁連結道路有開闢完成，民眾仍有需求，後續會再評估建設事宜。陳睿生強調，他瞭解若全桃園的公共設施保留地都需協議價購，恐會是龐大經費，但也要注意優先順序「應平衡進行」，從前頭洲人口並不密集，如今對面住宅林立、居住人口多，此公園確有建設必要。