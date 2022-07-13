27歲女星粿粿（江瑋琳）曾是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員之一，還是節目《全明星運動會》的紅隊經理，在今年2月答應混血模特兒男友范姜彥豐求婚，隨即在4月宣布懷孕，進度神速也讓外界感受到她有多幸福；而粿粿懷孕8個月了四肢還是很纖瘦，最近驚喜公開孕肚，狀態好到網友全看傻，紛紛讚嘆「最美孕婦」。

粿粿目前已經懷孕8個月左右，從她在IG曬出的各種日常穿搭照，幾乎把肚子藏得超好，四肢纖細，絲毫不像是大腹便便的孕婦，令不少女粉絲都相當羨慕；粿粿今（13日）在臉書和IG發文，只穿著黑色蕾絲內衣褲，罩著一件白襯衫，大方公開8個月孕肚，調皮地說，「常常很多人都說看不出來有肚子，這樣看完全一覽無遺了吧」。

網友被粿粿懷孕8個月不科學的身材震撼到，紛紛湧入熱情留言，「怎麼可以有孕婦長這麼可愛」、「哇嗚最美媽媽」、「肚子真的變好大！太神奇了」、「還是少女啊」、「最美孕婦」、「預祝粿粿生產順利」。

而粿粿也分享先生范姜彥豐每天都幫她保養，讓隆起的肚皮至今都不見妊娠紋，對她百般呵護的樣子，讓粉絲都替她開心能夠遇到如此溫柔對待她的另一半。粿粿2月時在社群平台曬出她與台日混血男模范姜彥豐的親密合照，並曬出手上超大鑽戒，開心寫道「He asked ：)) （他問了）」隨後，男方也同步發文：「I asked：)) （我問了）」，一同對外宣布求婚成功的好消息。