小琉球中澳沙灘堆滿獨木舟、SUP等遊憩設施，學者擔憂影響海龜產卵。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

本土疫情趨緩、國旅大爆炸，屏東離島小琉球又迎來大量遊客，但也產生生態問題，海龜專家李宗賢發現中澳沙灘因堆滿獨木舟、SUP等遊憩設施，干擾到正處繁殖期的海龜媽媽產卵，對此，海洋環保人士憂心，受害的不只是海龜。

屏東海生館海龜專家李宗賢指出，每年5至9月是海龜媽媽的產卵繁殖期，近日他在小琉球中澳沙灘做記錄時，竟發現有隻綠蠵龜媽媽爬上岸後，一頭撞上擺放在沙灘上的獨木舟，該畫面令他怵目驚心，擔憂這些隨意放置的遊憩器具會干擾到海龜產卵。

對此，海洋環保人士有很有感，他們說，綠蠵龜對於產卵地擁有高度忠誠度，牠們在迴遊後都習慣回到同一地方繼續繁殖，要是見到沙灘有障礙物，可能會離開不產卵，或是尋找其他更適合的地方，但小琉球能產卵的地方並不多。

他們稱，在小琉球、海龜會上岸產卵的地方，多在龍蝦洞、肚仔坪、蛤板灣等多沙處，能上岸的地方真的不多，且重點是，沙灘布滿障礙物一事，並非只有影響到海龜，連帶陸蟹、寄居蟹等生物也都深受其害，這是大環境的生態問題，並非單一個案影響。

「長久問題，似乎無解。」他們無奈道，沙灘被擺滿遊憩器具不是最近才有的事，早在以前就發生過，業者經公部門勸導後，雖會移走這些器具，但當沒人檢舉提醒時又故態復萌，治標不治本的作法，根本無助環境保育。

縣府農業處表示，依縣府公告，肚仔坪、蛤板灣是海龜重要棲地，可依野保法開罰，但中澳沙灘並不在公告內，不過可依海岸管理法裁處，但需證明業者有長期囤放行為，該部分已請鵬管處蒐證後送縣府裁處。

鵬管處琉球管理站主任蘇瑞芳指出，中澳沙灘屬國有財產署公有土地，為公共使用的開放沙灘，為打造綠蠵龜產卵友善地，將積極與水域業者溝通，於非營業時間要把器具帶回店家、或置放在遠離沙灘及綠蠵龜產卵之處。