歐美兩大晶片廠「意法半導體」和「格芯」日前宣布，投資57億歐元（約台幣1700億元）在法國蓋一座新的晶圓廠，引發業界震撼。產業專家認為，前述兩家合資設廠，應該以成熟製程為主，因此不會排擠到意法半導體對台積電的訂單。

外媒報導，意法與格芯表示，他們將在意法半導體位於法國克羅爾（Crolles）的12吋晶圓廠附近，再蓋一座新的晶圓廠，預估招聘1千名員工，可望於2026年產能到滿載。該廠被視為加速歐洲減少對亞洲晶圓代工廠依賴所採取的行動。

中央社報導，對於意法、格芯共同投資晶圓廠，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，在經歷近年車用晶片嚴重缺貨下，整合元件製造（IDM）業者持續擴充產能，希望能取得更多主導權，但考量沉重成本壓力與景氣趨緩風險，IDM廠透過與晶圓代工廠合資設廠，建立在地化供應鏈，更符合效益。

劉佩真指出，意法與台積電在先進製程、第3代半導體為合作夥伴，而意法、格芯合資設廠，應以成熟製程為主，將不會排擠到意法半導體對台積電的訂單。