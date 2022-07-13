北投清江圖書館12日下午4時許發生隨機傷人事件，吳姓女子還書後走在階梯，聽到路邊男子冒出一句「看什麼看！」她以為跟別人說話，未加以理會，不料，男子竟突然揮拳攻擊她，造成臉部挫傷，男子隨即逃逸，警方現已積極調閱監視器，全力追查當中。

36歲吳女透過臉書發文，12日遭不明人士攻擊，遭毆傷後立即以手機拍攝背影，並向警方報案。吳女稱，走下樓梯後看到兩名男子在聊天，聽到「看什麼看！」她不以為意，沒想到男子突然暴怒，朝她頭部攻擊。

警方表示，行凶男子徒步逃逸，已調閱附近監視器畫面追查當中。