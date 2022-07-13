女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）在漫威系列電影《黑寡婦》中飾演史嘉蕾喬韓森的妹妹，在劇情尾端疑似要接替黑寡婦的身份，讓不少影迷感到期待；近日她出席時尚活動，穿著粉色的透視紗裙，乳頭直接曝光在鎂光燈下，此事引發外界熱議，她霸氣回應：「別為了2個乳頭崩潰」，仍被不少酸民罵翻，奧斯卡影后潔西卡雀絲坦也公開聲援，回擊網路酸民。

日前女星佛蘿倫絲普伊飛到歐洲出席時裝週，她穿著螢光芭比粉紗裙亮相，強大氣場完美駕馭服裝，不過她並沒有穿內衣，也沒有用胸貼，導致乳頭直接曝光在鏡頭前，她在事後上傳自己當天的照片，同樣沒有經過任何處理，寫下「技術上來說，它們（乳頭）算有被遮住吧？」該舉動被保守派的網友大罵：「為什麼要露乳頭？親愛的，麻煩把它們留給你的老公」、「妳為什麼要這樣，妳想秀妳的乳頭那就去色情網站這麼做呀，為什麼要在 Instagram 上這樣？孩子們都會用 Instagram，這為什麼會被允許？」

連本屆奧斯卡影后潔西卡雀絲坦也轉發佛蘿倫絲普伊飛的貼文，在限時動態寫下觀點：「為什麼有些男人會為此感到威脅性，意識到，女人喜歡自己的身材，其實根本不需要你們男人的同意。」更在文末直言：「我們不是屬於你的。」力挺佛蘿倫絲普伊飛的行為與觀點；過去潔西卡雀絲坦就曾針對美國禁墮胎法案發表看法，她附上雙手比中指的照片，寫下：「祝我和我的生育權“獨立”日快樂。」反諷生育權被駁回的荒唐現況。