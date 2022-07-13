文觀處1樓自兩年前改為主題書展策展區後，成為很多民眾歇腳看書的地方。（周麗蘭攝）

雲林縣府文觀處最近推出新本縣公共圖書館借書證，歡迎全縣25萬名讀者免費換新證。（周麗蘭攝）

文觀處一樓大廳的「雲林縣借書最愛前20名」排行榜。（周麗蘭攝）

這一兩年因疫情衝擊，到圖書館借書的人較少，雲林縣府文觀處為持續鼓勵民眾閱讀，邀請知名人士開書單，把1樓大廳打造成主題圖書展空間，使新入門的借書者或不知道要借什麼出的人立即有想法，另外，為鼓勵縣內外籍人士閱讀也將專為他們辦借閱證。

走入縣府文觀處1樓大廳彷彿走入書店，從書架到書本，從擺設方式到公共家具都有誠品書店的氛圍。

文觀處長陳璧君表示，為提升公共圖書館的借閱率花了不少心思，2年前開始在1樓大廳推出「主題策展」，隨著時序或社會氛圍邀請專家開書單，挑選他們心目中該主題必讀的書，目前主題是「人生練習題」，選書人之一是親子天下總編輯陳雅慧，她開的書單有《青春素養》、《發現天賦之旅》、《愛的藝術》等16本。

陳璧君說，對於尚未建立閱讀習慣的民眾而言，走入圖書館真的不知道讀什麼，透過名人、專家推薦，就能很快找到借書目標，這個方法土庫圖書館、北港圖書館也沿用，雖然鄉鎮圖書館藏書量不是很多，但不失為讓民眾愛上閱讀的好方法。

文觀處1樓大廳還擺放「台灣的圖書排行榜」前10名、「雲林縣借書最愛前20名」供民眾參考。根據統計，雲林縣最熱門的書籍是漫畫，文觀處特地打造一區漫畫區，熱門的漫畫一次買3套，讓小朋友讀者不用久候。

7月放暑假，文化觀光處圖書館也推出「FUN暑假、泡在圖書館」閱讀活動，其中之一是鼓勵出示雲林借書證到「微冊角落」店家消費，即享有各微冊角落店家優惠。全縣微冊角落有167家，包括麵包店、飲料店、文青店、藝文館。

文觀處最近推出新的本縣公共圖書館借書證，歡迎全縣25萬名讀者免費換新證；另外為鼓勵新住民朋友使用公共圖書館，文觀處的借閱證申請表有英文、越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞等7國版本，歡迎自讀或與孩子共讀。