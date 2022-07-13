麻豆區總爺藝文中心紅樓「山口縣工藝特展」展區，13日起連5天設置前首相安倍晉三追思專區。（台南市政府文化局提供／張毓翎台南傳真）

為了感謝前日本首相安倍晉三對台灣的支持，台南市政府文化局自13日起連續5日，在麻豆區總爺藝文中心紅樓「山口縣工藝特展」展區，設置前首相安倍晉三追思專區，緬懷這位關心台灣的外國友人。

台南市與安倍晉三故鄉山口縣近年來持續不斷進行各項交流，安倍晉三胞弟、現任防衛大臣岸信夫先生，曾於前年率領山口縣議員拜會台南市長黃偉哲及議長郭信良，去年雙方議會更締結友好交流備忘錄。

市府文化局表示，「一門三首相」的安倍家族，出身於素有「政治家搖籃」之稱的山口縣，日據時期更有5位台灣總督來自山口。這次設在總爺藝文中心紅樓的「山口縣傳統工藝特展」展場中的安倍晉三追思專區，陳列安倍的生平與親台交流記事，並播放安倍為311震災十周年彈奏「花正在開」的影片。

市府文化局說，從7月13至17日上午9時至下午5時，開放民眾來獻花弔念。同時於紅樓展出中的「山口縣傳統工藝特展」，跨海帶來近百件大內漆器、萩燒陶器與赤間硯等日本國家級傳統工藝品，民眾亦可藉此機會，深入了解安倍的故鄉。