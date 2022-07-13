日月潭外來種霸主魚虎橫行潭區，當地釣客說，魚虎什麼魚都吃，但目前無魚種可有效壓制魚虎，其次是玻璃魚，因專吃奇力魚、曲腰魚卵，而紅魔鬼魚主要威脅蝦、螺類，但肉質鮮嫩好吃，價格高。

日月潭魚虎今年再度引起大眾關注，連帶其他存在10多年的外來魚種如玻璃魚、紅魔鬼魚也被想起。長期關心日月潭魚況、水情的「日月潭一等高」臉書粉絲專頁李姓釣客今天接受中央社記者訪問表示，紅魔鬼魚生存在日月潭10多年，當時是迫害日月潭生態最主要魚種，吃掉許多潭蝦。

李姓釣客指出，早年潭蝦分布日月潭水域及岸邊，後來紅魔鬼魚遭隨意棄養並在日月潭大量繁殖，日月潭岸邊就抓不到潭蝦，需到水深10多公尺處才找得到潭蝦，進而影響漁民生計，之後餐廳業者發現紅魔鬼魚肉質非常鮮嫩好吃，價格一度被炒高到1台斤近新台幣250元，不遜於海魚價格。

他表示，紅魔鬼魚棲息岸邊水中遮蔽處，棲地範圍接近魚虎，但去年大旱，日月潭水位大降，紅魔鬼魚無處可躲，紅魔鬼魚便開始遭魚虎攻擊，他觀察紅魔鬼魚族群數量今年降低許多，不然現在是紅魔鬼魚索餌慾望、漁民最好捕獲的時期，但觀察紅魔鬼魚數量不像前幾年那麼多。

李姓釣客表示，除魚虎、紅魔鬼魚，玻璃魚危害也很嚴重，玻璃魚專吃日月潭原生種奇力魚、曲腰魚的魚卵，且因玻璃魚背部有長刺，就算曲腰魚想吃玻璃魚，也會因此被噎死，曲腰魚逐漸不吃玻璃魚，因此玻璃魚一度無天敵橫行潭區，直到魚虎入侵日月潭，小隻玻璃魚才被魚虎吃掉。

「當然是魚虎對潭區生態危害最大」，李姓釣客指出，魚虎什麼魚種都吃，但目前潭區無任何魚種可對魚虎族群有效壓制，其次他認為是玻璃魚，因為玻璃魚專吃奇力魚、曲腰魚卵，而紅魔鬼魚主要吃潭蝦、螺類，對其他幼魚威脅低，另有珍珠石斑的威脅性不輸紅魔鬼魚。

南投縣農業處林務保育科長張景富接受媒體聯訪表示，紅魔鬼魚其實存在日月潭好幾年，縣府進行魚虎移除作業，將一併研究防治紅魔鬼魚等外來魚種威脅生態，同時呼籲民眾勿於日月潭隨意放生，以免造成生態浩劫。（編輯：黃世雅）1110713