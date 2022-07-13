近日一份最新民調指出，台北市長參選人支持度以陳時中25.8%最高、蔣萬安21.8%排名第二，第三名是黃珊珊18.8%，另有33.7%拒絕回答，陳民調第一引發議論。國民黨台北市議員徐巧芯今（13）日揪出了該份民調的致命問題，在於「圓餅圖加起來竟然超過100％，高達185％」，更質疑該家民調公司是民進黨英系智庫底下的附隨單位，要求出來講清楚。

徐巧芯今在臉書表示：「假民調重現江湖？」她今日看到一份民調說陳時中領先，調查結果來自雨晴民調公司，看了該公司的分析，發現「這份民調的圓餅圖加起來竟然超過100％，高達185％」，表格雖指出支持度「加起來是100%、次數1083」，但實際上「659+559+419+1+8+358=2004」，因此這讓徐巧芯質疑「1083是哪來的？」她認為應該是訪問總數，而非次數。

隨後徐巧芯上網查詢，結果發現沒有這間「雨晴民調」的公司登記，更沒有查到曾經做過選舉民調。後來她查到一個名字「白邦廷博士」，據說對這份民調有任何問題都要問他，徐巧芯認為「他就是類似民調主持人那樣的存在」，經過徐巧芯團隊求證後，白博士證實，目前任何人聯絡雨晴民調公司就是找他。

徐巧芯更追查發現，原來這位白邦廷是「台灣世代智庫」的學者，從智庫的成員很明顯知道是屬於最力挺陳時中的英系；此外，去年九月的報導提及，白博士是台灣世代智庫的研究員。這讓徐巧芯不解，非常神祕、沒人聽過的「雨晴」，到底是一間獨立的民調公司，還是隸屬於英系的智庫底下的附隨單位？最後徐巧芯呼籲，「民調公司講求的是真實、信任度，應該要有人說清楚這件事」。