下屆花蓮市長選舉國民黨有4人表態參選，都同意採「開放」方式。縣黨部今找來有意參選的李秋旺、魏嘉彥、吳東昇、林宗昆4議員召開整合協調會，其中吳、林同意退出，至於外傳李秋旺、魏嘉彥對是否提名、開放意見仍分歧，黨部主委張逸華表示，在8月29日選委會正式登記前這段時間，縣黨部仍會積極協調與整合，務求在下屆花蓮市長選舉獲得勝選。

藍營花蓮縣黨部市長黨內領表登記，有李秋旺、魏嘉彥、吳東昇、林宗昆4位議員完成手續，縣黨部已於本周一召開資格審查暨提名委員會議，並將之前參選人資格審查完成、以及稍早都同意採「開放」競選承諾，提報給中央。

縣黨部今天找來4人進行第一次整合協調會，魏嘉彥請病假，由總部顧問魏東河代表出席，魏東河、李秋旺表達參選理念，吳東昇則表示，為了黨團結與地方和諧，他願意將機會讓出，林宗昆同樣表達，要拚的是年底的對外勝選，而不是黨的內爭，他也願意成全兩位有意參選的候選人。

縣黨部表示，目前縣議員（花蓮市選區）應選名額9人，縣黨部第一波提名4人，報准一人，將補徵召吳東昇、林宗昆參選議員，留在議會繼續為人民服務。

對於4人日前在縣黨部協調下，都曾簽署同意黨內「開放競選」，傳出魏嘉彥、李秋旺對於開放、提名意見分歧，李表達還是希望提名。縣黨部主委張逸華說，今天會中沒有提到提名等方式，仍依據之前協調結果採開放方式，不過仍會視選情狀況滾動式檢討。

張逸華也說，花蓮市黨員與支持者擔心，黨內選舉參選多人，鷸蚌相爭，恐造成選票分散，不利最後勝選，他希望以事緩則圓，以時間換取整合團結的空間，在8月29日選委會正式登記前，作最大的整合努力。