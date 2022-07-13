台灣永續能源研究基金會日前主辦「2022第二屆台灣永續投資獎」，新光金控積極推動「低碳、創新、共好」的永續價值脫穎而出，榮獲「個案影響力類-永續主題投資」的最高榮譽「金級獎」，由中華民國退休基金協會理事長王儷玲、無任所大使簡又新頒發獎項，新光金控副總經理陳錦慧代表受獎；本次獲頒永續投資金級獎，是對於新光金控在責任投資上的高度肯定，也是新光金控永續影響力的亮眼表現。

台灣永續投資獎評選目的為表揚永續投資之楷模，鼓勵台灣金融相關產業持續投入永續投資、將ESG 議題納入投資評估決策流程、強化與被投資公司對ESG 議題之對話與互動，以及提升ESG 資訊之揭露，為國內永續投資的指標性獎項。

新光金控積極投入綠色投融資，落實低碳永續的理念；子公司新光人壽持續與多家公司合作投資太陽能電廠，新光銀行長期參與太陽能電廠開發與建置授信案，並投資國內外機構發行之綠色債。本次獲獎的永續投資主題為太陽能投資，除了呼應更是為了實現新光推動淨零減碳之理念，期盼以金融角色發揮永續影響力，帶動台灣產業邁向低碳經濟轉型。

新光金控亦致力於營運面減碳，降低企業對於環境的衝擊；新光金控日前獲台灣淨零行動聯盟頒發「綠級標章」，並承諾將於2030年完成「辦公室據點」淨零，以及持續號召子公司加入淨零標章行列。

新光人壽響應經濟部首波「綠色租賃方案」，與發、售電業合作轉供綠電，協助承租戶取得綠電，降低自身建築物之溫室氣體排放，同時與承租戶合作，促成再生能源推廣以及節能減碳目標，為全世界淨零排放的共同目標努力。