近日氣溫飆高達36℃，氣象局針對雙北、南部、東部等八縣市發布高溫資訊，在暑假期間，可以消暑的水域、林蔭成為民眾攜家帶眷避暑首選，近年熱門的宜蘭礁溪五峰旗瀑布、聖母登山步道，不僅可以鳥瞰蘭陽平原山海，還有受歡迎的抹茶山夢幻景觀，連路跑團體都來湊熱鬧舉辦路跑活動，假日遊山人潮摩肩擦踵。
五峰旗瀑布及位於上方的聖母登山步道最高點海拔高度950公尺，屬於中級山，為雪山山脈北段，從山下停車場至觀景平台來回大約11公里，雖然距離不算很長，但攀爬仍有一定難度，是國內登山界鍛鍊體能的知名登山步道之一，沿途有溪流、瀑布，還有茂密森林，多數路段都有林蔭，走來不會感到太過炎熱，沿途有天主堂、山泉水供水站可補充飲用水源，讓登山客可以減輕背水負擔，風景管理單位也在中途及觀景平台設置公廁，步道整體維護狀況良好，設施堪稱完備。
在有溪流路段，清澈涼爽的水流吸引許多登山客泡腳玩水，有人還趴在岩石上小寐片刻，或泡在水裡看著手機，連路跑選手都刻意跑進溪流清涼一下，每個人都用自己的方式在炎熱天氣中讓身體降溫。
通過海拔175公尺中西合璧建築風格的天主堂後，坡度逐漸陡升，穿越海拔410公尺的通天橋登山口，最後一段聖母登山步道許多路段都呈之字型上坡，直到高度900公尺聖母山莊及950公尺觀景平台，高度爬升近800公尺，堪稱最艱難的一段路程。
登上觀景平台，往東南可以鳥瞰蘭陽平原及雪山山脈山巒，天氣晴朗時，湛藍海洋盡入眼底，北邊就是高度1029公尺的三角崙山，因覆蓋綿密箭竹林被稱為抹茶山，是近年最受山友歡迎的打卡景點。 宜蘭礁溪聖母步道最高點觀景平台有一座耶穌受難雕像，在此可遠眺蘭陽平原及被稱為抹茶山的三角崙山美景。
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