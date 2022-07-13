國道3號北向36.8公里新北市中和路段，今（13）日下午4時許46歲簡姓男子駕駛自小客車疑未注意前方路況，衝撞清掃路面的高公局緩撞車，自小客車頭全毀，簡男頭部撕裂傷，隨後送往亞東醫院醫治，無生命危險。

國道交通警察隊第六大隊獲報到場處理，對簡男實施酒測，無酒精反應。警方提醒，用路人上路前應養足精神，並隨時注意前方車況，切莫分心使用3C產品，違者將依道路交通管理處罰條例第31條之1處以3000至6000元罰鍰。