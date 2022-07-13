《歐亞時報》（The EurAsian Times）13日報導，印度自製航空母艦「維克蘭號」（IAC-1）近期被發現飛行甲板上停著一架僅有線條框架、外觀如同披著「隱形斗篷」一般透明的MiG-29K艦載機模型；事實上，許多國家都會在航艦上運用模型協助訓練，中國大陸還以其驗證未來匿蹤艦載機的可用性。
印度海軍公開宣布，「維克蘭號」近期已完成第4階段海試，將於本月底交付、8月正式服役。但外界卻在該軍種公布的照片中，發現一架僅由線條框架構成、外觀如同披著「隱形斗篷」一般透明的MiG-29K模型，就隱藏在一架先進輕型直升機（ALH）的身影之後。
印度海軍退役中將辛哈（Shekhar Sinha）告訴《歐亞時報》，該模型應是由「維克蘭號」的建造者科欽造船廠（Cochin Shipyard）製造，用於確認艦載機於機庫、升降機與飛行甲板上的位置與動線。
新聞網站「The Drive」軍事專欄「The War Zone」指出，雖然這架「隱形戰機」在網路上引發討論，但各國航艦以戰機模型協助訓練的情況並不罕見。
如美國海軍會在航艦上至少搭載一架已退役的戰機機體，用於實際進行消防等訓練；英國卡德洛斯皇家海軍航空站（Royal Naval Air Station Culdrose）則擁有4架原尺寸的F-35B模型，讓地勤人員能接受更擬真的初步培訓，且不須擔心損壞造價高昂的F-35B實機。
中國大陸更在陸地上擁有完整的航艦模型，其中包括可能成為共軍下一代艦載機的FC-31匿蹤戰機模型，顯示除了基本訓練之外，大陸更進一步以模型驗證陸基設計戰機艦載機化的可能性。
文章來源：India Deploys ‘Mysterious’ Fighter Jet Onboard Its New Aircraft Carrier As Navy Opts Between Super Hornets & Rafales
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