Interesting - look what I found in the latest set of Indian Navy pics on Vikrant - a MiG-29K so stealthy that its virtually invisible to the eye! pic.twitter.com/UKN0X0kYt0 — Vishnu Som (@VishnuNDTV) July 10, 2022

《歐亞時報》（The EurAsian Times）13日報導，印度自製航空母艦「維克蘭號」（IAC-1）近期被發現飛行甲板上停著一架僅有線條框架、外觀如同披著「隱形斗篷」一般透明的MiG-29K艦載機模型；事實上，許多國家都會在航艦上運用模型協助訓練，中國大陸還以其驗證未來匿蹤艦載機的可用性。

印度海軍公開宣布，「維克蘭號」近期已完成第4階段海試，將於本月底交付、8月正式服役。但外界卻在該軍種公布的照片中，發現一架僅由線條框架構成、外觀如同披著「隱形斗篷」一般透明的MiG-29K模型，就隱藏在一架先進輕型直升機（ALH）的身影之後。

Since everyone is asking and everyone (including me!) is confused - there is a NON-FLYING MiG-29K on board Vikrant, along with a WIRE-FRAME aircraft dummy. Both are being used to test various elements of the aviation complex. https://t.co/El21quNtJ5 pic.twitter.com/Ta01SbklMs — Angad Singh (@zone5aviation) July 10, 2022

印度海軍退役中將辛哈（Shekhar Sinha）告訴《歐亞時報》，該模型應是由「維克蘭號」的建造者科欽造船廠（Cochin Shipyard）製造，用於確認艦載機於機庫、升降機與飛行甲板上的位置與動線。

新聞網站「The Drive」軍事專欄「The War Zone」指出，雖然這架「隱形戰機」在網路上引發討論，但各國航艦以戰機模型協助訓練的情況並不罕見。

如美國海軍會在航艦上至少搭載一架已退役的戰機機體，用於實際進行消防等訓練；英國卡德洛斯皇家海軍航空站（Royal Naval Air Station Culdrose）則擁有4架原尺寸的F-35B模型，讓地勤人員能接受更擬真的初步培訓，且不須擔心損壞造價高昂的F-35B實機。

An allegedly quite recent image of the carrier EM facility at Wuhan and the mock up representing today how the Type 003's island might look like has gained a SAC FC/31/J-35 mock up! 😮



Any idea since when exactly it is there since my last image is from April/June 2019. 🤔 pic.twitter.com/QFifx59dhK — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) June 8, 2021

中國大陸更在陸地上擁有完整的航艦模型，其中包括可能成為共軍下一代艦載機的FC-31匿蹤戰機模型，顯示除了基本訓練之外，大陸更進一步以模型驗證陸基設計戰機艦載機化的可能性。