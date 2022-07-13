許多宮廟慶祝神明生日遶境時，都會準備電子花車與熱舞辣妹，不過近日台南西羅殿進香遶境時，卻罕見出動「比基尼辣妹陣頭」，6名身穿黑色比基尼的辣妹跟著隊伍謁祖進香回駕遶境，一抹艷麗風光讓現場民眾全都看傻。

有網友近日投稿臉書粉專「黑色豪門企業」一段比基尼辣妹陣頭的影片，開頭是6名比基尼正妹在台南南勢街西羅殿的合照，接下來就可看到正妹們隨著遶境團隊一起走上街，前方2名正妹一人拿了1台泡泡機，等到遶境活動結束後，她們還排成兩排恭迎神明回宮。

不過雖然有許多網友大讚正妹陣頭，表示「辣妹！辣妹！讚啦！賞心悅目，心情很好」、「原來神明也尬意這味欸」、「請問這種辣妹…去哪請？」，卻也有不少人認為如此神聖活動搞成這樣不成體統，「要確定是神明喜歡看，不是人喜歡看欸」、「一直很疑惑，究竟如何得知神明們想看這些穿著布料極少的女人表演」、「到底是人看還是神明看，百年的修行毀於一旦對神明大不禁」。