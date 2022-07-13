高捷岡山路竹延伸線。（高雄捷運局提供／高雄洪靖宜傳真）

高雄捷運紅線岡山路竹延伸線，分為2階段進行，行政院環保署今日召開審查委員會，審查通過「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二B階段）環境影響說明書」，捷運局說，第二B階段環境影響說明書的通過是未來行政院核定綜合規劃報告重要關鍵，如後續順利獲中央核定，將朝延伸線全線2029年完工通車目標邁進。

完成北高捷運最後一哩路，高雄捷運岡山路竹延伸線路竹湖內段第二B階段環境影響說明書，於4月6日經過行政院環境保護署召開專案小組初審會議，針對初審會議所提議題包括土石方量估算方式及堆置、車站出入口及連通道規劃、與台1線拓寬施工期程、噪音增量及振動影響、施工機具車輛自主管理標章落實管理等，高市府捷運工程局於13日審查委員會中，透過視訊會議逐一詳細說明，獲審查委員會議審核通過。

高雄市府副秘書長王啟川表示，審查通過後續將依將依委員建議與審查結論補充納入定稿，作成環評報告書，送主管機關認可。有關環評委員建議事項，捷運局將盡最大的努力進行各項生態環境保護措施，未來施工期間將落實環評承諾事項，減輕施工對地方的影響。

捷運局吳義隆局長指出，本計畫路線起點銜接「岡山路竹延伸線(第二A階段)」計畫之南路竹(RK6)站尾軌起，沿途行經高雄路竹區中山路至湖內區中山路一段。第二B階段路線全長約3.79公里，環境影響說明書的通過是未來行政院核定綜合規劃報告重要關鍵，如後續順利獲中央核定，將朝岡山路竹延伸線全線2029年完工通車目標邁進。

高雄都會區北向軸線主要服務岡山、路竹、湖內等大岡山地區約35.4萬民眾，服務沿線數千億產值之各大園區，更是南部半導體材料S廊帶重要一環，捷運建設除滿足既有運輸需求外，也肩負帶動地方發展之責。