今年7月13日是「台灣法稅228」重大人權指標案例太極門冤案平反15周年紀念日，聯合國NGO世界公民總會、台灣財經刑法研究學會、中正大學財經法律研究中心等近30個民團舉辦論壇，50位重量級專家學者指出太極門刑案已經平反，為何還無法解決的原因，呼籲政府拿出良心，正視違法官僚對人民的傷害，做到真正究責與平反，台灣才算真正的民主轉型成功。

論壇中播出《寒冬》雜誌總編輯 Massimo Introvigne所執導的紀錄片，指太極門在1996年無端遭政治整肅，遭檢察官惡意誣指詐欺及捏造逃稅。2007年最高法院判決確定太極門無罪、無欠稅，無辜被告皆獲國家冤獄賠償，但國稅局官僚卻繼續違法課稅，2020年太極門的修行聖地遭行政執行署違法拍賣，流標後直接充公，近26年太極門拒絕向國稅局妥協。

太極門掌門人暨聯合國NGO世界公民總會副主席洪道子致詞，感謝多年來持續奉獻時間與心力、維護人權、捍衛法制、呼喚公平正義的奮鬥者，並表示「人權是普世價值，人權是上天賦予每個人的權利，世界人權宣言、國家憲法皆明文保障人權，不可被侵犯。惟人心迷茫，易被眼前的利益蒙蔽心眼，而失去心的清明與遠見，這是當前法稅改革及落實人權上莫大的障礙；唯有讓良心覺醒，無私欲的良心政治，才能救贖國家與人民」

前司法院大法官暨副院長城仲模指出，民團已經舉辦了多少次的法稅改革論壇，但政府完全不重視，主要原因就在於權威文化。

台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍指出，太極門案無法解決，因為這是系統性犯罪。前立法委員涂醒哲認為，太極門是為了尊嚴與正義平反，法律是最低的防線，但政府連最低防線都做不好，總統說這麼久都沒有真正改革司法。

真理大學宗教文化與資訊管理學系教授張家麟表示，反思台灣宗教發展史，太極門案絕對是台灣一個重大的缺點，太極門案根本就是宗教迫害案，假借一個稅法案，剝奪太極門弟子的練功自由、集體信仰太極門教義的自由、認同供養師父的自由。

前財政部長顏慶章發表論文強調，任何人未經司法判決不得遭受控告、逮捕與拘留；所有人民在被宣告有罪前，均應推定為無罪；任何公民均可自由發表言論、著作與出版；財產係不可侵犯之神聖權利，除經合法認定之公共需要，並基於公正與預先之補償，任何人之財產均不可遭受剝奪。

東吳大學法學院系專任客座教授葛克昌表示，太極門一案是財稅法史上最著名為保障納稅人人權的運動，持續時間之久，說理的深入，對納稅人的人權保障有重要的貢獻。