衛福部長陳時中今天獲得民進黨提名參選台北市長，預計明天行政院會後，陳時中將向行政院長蘇貞昌請辭，並向內閣團隊告別，正式投入選戰。根據規畫，衛福部明天將在院會報告「長照2.0執行成果」，陳時中將出席例行院會後記者會。

針對陳時中是否提出辭呈，行政院發言人羅秉成今天傍晚表示，目前行政院尚未收到陳部長的辭呈；至於衛福部長接任人選，待陳部長正式提出請辭後，將會對外界說明。