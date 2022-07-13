文／常春月刊

頭暈時若跌倒，恐受傷，因此須先做好下列5件事。

1.閉上眼睛，就近找位子坐下休息。

2.喝運動飲料，補充水分與電解質。

3.避免飲用含咖啡因、酒精類飲料。

4.保持規律生活作息與運動習慣。

5.避免頭暈時跌倒受傷，先收拾家中管線等障礙物。

●造成眩暈與頭暈8病因

1. 高血壓或低血壓：血壓長期過高，會造成內耳動脈硬化狹窄，引起缺氧，造成眩暈；而低血壓，甚至是降血壓藥物降過頭，引起腦部虛血，引起頭暈。

2.高血脂症：高膽固醇血症或是高三酸甘油酯，會造成動脈粥狀硬化，引起內耳循環不良，也會造成眩暈或是耳鳴。

3.糖尿病：糖尿病控制不良，造成糖化血色素增加，血管內皮也受到危害，內耳循環會發生障礙，而造成頭暈。

4.心律不整：心律不整會引起腦部虛血，進而引發頭暈。

5. 自體免疫疾病：包括紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、血管炎等，都會造成血管慢性發炎，引起血管硬化，誘發眩暈。

6. 內分泌疾病：如甲狀腺功能異常，或是更年期症候群，都有可能併發頭暈。

7. 藥物：如降血壓藥、降血糖藥、鎮靜安眠藥、抗憂鬱劑等。

8. 貧血或電解質不平衡：任何原因所造成之貧血，如缺鐵性貧血、大球性貧血（B12、葉酸缺乏）等，或是低血鉀、低血鈉，也都會造成頭暈。

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