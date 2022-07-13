副總統賴清德赴日弔唁日本前首相安倍晉三，昨（12）日晚間8點多搭機抵台。而此行也成為37年來訪日最高層級的官員，而總統蔡英文則是前往台日交流協會弔唁，同時也宣布政府機關、公立學校下半旗1日，但現在有最新的數據指出，賴清德的網路聲量擊敗了蔡英文，賴清德訪日行程可說是獲得高度關注、搶盡鎂光燈，也讓綠營內部掀起「賴神旋風」，引發討論。

根據TPOC台灣議題研究中心透過「QuickseeK快析輿情資料庫」的最新數據指出「蔡英文和賴清德兩人在7月8日至7月12日之間的網路聲量」，結果可以看到，前三天蔡英文是大幅領先賴清德2萬則以上的聲量，結果在賴清德11日訪日行程曝光後，單日聲量大幅增加至1.2萬則，直接反超蔡英文，最後兩天下來，賴清德的總聲量為26929則、蔡英文19641則，兩人聲量差距16個百分點，同時兩人的網路好感度，賴清德也以0.52的好感度領先蔡英文的0.38，賴清德此次訪日行程可說是獲得高度關注，被認為是民進黨政府的外交突破，搶盡鎂光燈。

TPOC台灣議題研究中心也進一步分析，綠營黨公職臉書和臉書親綠粉絲專頁對賴清德訪日的評論，在這段期間他們發文提及賴清德相關貼文為93則，貼文總計創造的互動數高達28萬，因此關注焦點也集中在賴清德身上，宛如綠營內部掀起「賴神旋風」，有不少賴清德子弟兵雖然在媒體訪問時誇讚蔡英文，但在社群平台上，主要的風向仍是以吹捧賴清德為主，蔡英文的「存在感」似乎少了不少。

最後賴清德被視為2024問鼎總統大位的潛在人選，該篇報導也指出，賴清德此次前往日本致哀吸引國內外媒體跟進報導，同時也在社群上創造一度超越蔡英文的討論聲量，除了替台灣開拓外交新頁，似乎也在向外界「秀肌肉」，證明自己的政治能量和魅力。