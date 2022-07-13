興鴻運、福熹公司於2018年間承攬南投縣政府發包，北港溪眉原橋下游河段疏濬作業，」砂石運輸工作，其營業貨運曳引車及拖車斗，途經台14線省道38.5公里處，路段突塌陷，使車身傾斜失控翻覆損害，造成損失，業者向管理單位第二區養工處，及台水第四區管理處求償，更一審判第二區養工處賠償127萬餘元。

更一審判決指出，台14線省道38.5公里處，權責單位為第二區養工處，應經常巡查確保其功能，曳引車行經該處竟突然坍塌，足見該單位未善盡養護、巡查及檢測義務，管理顯有欠缺。興鴻運公司、福熹公司既受損害，有相當因果關係，第二區養工處應負國家賠償責任。

更一審表示，當時黃姓男駕駛的曳引車翻覆時載運總重量為38.49噸，但甲車登記核定聯結重量35噸，違反道路交通安全規則第81條第1款禁止超載規定，該車違規超載過重情形，造成事故擴大原因之一，業者應承擔2成過失責任。

另業者也向台水第四區管理處聲請國賠，認為因台水第四區管理處所轄埔里營運所接獲漏水通報後，放任漏水10數日導致掏空地基，一旦車輛行經時，該路段塌陷，造成車輛損害，台水第四區管理處應負損害賠償責任，應為相同給付，法官認為無須審酌。

業者因車輛翻覆損失，向第二區養工處、台水第四區管理處聲請國賠，一審審理認為公路總局第二區養工處卻有疏失，得賠74萬餘元賠償其損害，經上訴，台中高分院發回更一審，認定第二區養工處應負8成責任、業者2成責任，判養工處賠127萬餘元，全案仍可上訴。