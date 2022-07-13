桃園火車站大廳的冷氣近日發生故障，乘客只能在高溫悶熱的環境下候車，但預計要200個工作天才能修復，引起民怨。台鐵稍早回應，將協調廠商將工期至縮短150天。這也表示候車乘客還要再忍受5個月無冷氣的狀況。

台鐵局指出，桃園車站為鐵道局為桃園鐵路地下化工程新建之跨站式臨時站房，於104年啟用，110年辦理空調保養之際，發現2台空調冰水主機故障無法修復，必須辦理更新，台鐵局隨即洽鐵道局提供預算經費辦理更新，但未獲回應。台鐵局考量夏季氣候異常炎熱應儘速辦理更新事宜，於今年自行籌措經費辦理招標，於4月26日開標、5月31日決標，決標金額328萬餘元。

為準備相關施工計畫書、職安計畫及監工注意事項等前置作業，預計8月1日開工，礙於車站空間有限，空調冰水主機設置於頂樓，下方緊鄰電車線及股道，為確保行車安全，工程作業必須利用列車停止營運時段，辦理夜間封鎖斷電才能施作，另本工程尚涵蓋所經管道、送風機等測試、清潔、保養或零組件更換，所以所需工期較長。

台鐵局表示，經協調廠商提早備料並加派人手，期能縮短工期至150天。

空調更新工程期間，考量施作工期長且正值炎炎夏日，目前桃園站剪收票口已裝設2台水冷扇外，車站大廳將再增設水冷扇，加強空氣流通，同時評估安裝排氣扇加強站體熱氣排出，改善候車環境的舒適度。