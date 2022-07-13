教育部長潘文忠。（資料照片）

對於民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學碩士論文以及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲事件，國民黨立委賴士葆質疑，至今沒有見到主管機關的教育部長出面譴責？最近被狂推的一句話「 要摧毀一個國家並不需要原子彈，只要允許學生作弊」，潘文忠是否認同？

賴士葆在臉書指出，蔡英文為了挺 林智堅，不惜犧牲公平正義與是非善惡的普世價值，將政黨利益置於國家利益之上，任憑道德標準與操守節操淪喪。最廉價的處理方式就是力挺林智堅到底，把所有的剽竊抄襲都歸給在野黨的選戰陰謀，全黨救一人，既可以打擊在野黨，也可凝聚執政黨的氣勢，蔡英文和林智堅選擇把所有的真相都藏在黑箱之中。

賴士葆強調，余正煌應出面說明真相，而不是讓他人間蒸發；台大必須處理陳明通包庇縱容學生論文抄襲，以及是否適任台大兼任教授問題；蔡英文必須檢討涉及操守污點的陳明通，是否適格國安局長；根據合約林智堅已對竹科管理局有抄襲與侵權的行為，涉及刑責，還能選桃園市長？

賴士葆更質疑，至今沒有見到主管機關的 教育部長 出面譴責，因為蔡英文定調力挺林智堅，所以教育部長不敢出聲，假裝沒事？最近被網友狂按讚的貼文「 要摧毀一個國家並不需要原子彈只要允許學生作弊」，不知潘文忠是否認同？