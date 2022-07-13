中華女足14日前往日本參加東亞盃4強決賽，年初在印度亞洲盃踢丟關鍵12碼球的國腳卓莉萍，表示自己已於大專聯賽突破心魔，自許未來在國際賽都要「勇敢去踢球」，想贏就得挺身而出，才能在明春世界盃最終資格賽彌補印度行的遺憾。

年初亞洲盃失利帶給卓莉萍很大的打擊，尤其是對戰菲律賓時，攸關能否拿到世界盃門票，卓莉萍在關鍵時刻射門成功追平比數，可惜在最後的PK驟死戰沒踢進第6點，以1球惜敗菲律賓。她坦言，「原本進了那一球，大家都覺得還有機會，最後12碼我嘗試踢向面對守門員的右邊，卻被守門員擋下，覺得很對不起隊友，沒有挺進世界盃，打擊蠻大的。」

亞洲盃後的調整，還有大專聯賽冠軍賽PK戰，卓莉萍勇敢站上罰球點成功進球的經歷，帶給她很大的信心，她提到：「之後的每場國際賽，我必須勇敢去踢球，自己喜歡踢哪裡就踢哪裡，不要多想，想要帶大家贏就必須站出去。」經由比賽的洗禮，卓莉萍越挫越勇，期許明春能奪下世界盃入場券。

東亞盃作為後疫情時代的第一場國際賽事，卓莉萍談到此次備戰狀態，她提到，「自己6月17日確診，體能下滑較多，容易喘、呼吸困難，目前體能狀況還在努力跟上大家。」

此次中華隊將碰上大陸、日本、南韓，先前2屆東亞盃皆輸給這3支強敵，卓莉萍表示：「對手實力十分堅強，我們不著急攻擊，先把防守做好，防守搶到球後的連結要確實做到，好好傳到隊友的腳下。期許能進對手一球或是不要被得太多分，未來的比賽不強求勝利，只求比賽過程能發揮好。」