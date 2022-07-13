32歲大陸女星李心艾，因在周杰倫電影《天台》擔綱女主角聲名大噪，擁有1/4俄羅斯血統，混血美貌讓人印象深刻，不過2年前卻因身材大走鐘引起熱議，不過她不以為意，不僅大方認胖了，還要粉絲督促她減肥，以幽默方式分享瘦身過程，不過最近卻被網友發現，她似乎瘦過頭了，整個人看起來像營養不良，引發關注。

李心艾2年前久違露面時，整個人腫了一大圈，目測至少胖了20公斤，還因此登上熱搜，她也大方認了「我就是胖的不行了，你們要監督我減肥」，之後也不時分享瘦身的過程，還有拍攝逗趣搞笑短影音，直呼「自從我愛吃的祕密被知道後，就決定悄悄地變瘦，再悄悄地驚艷你們」。

去年年初，她分享減肥進度，並公開自己真實體重，已降到60.55公斤，對於身高170公分的她來說，已算是不錯了，但她似乎沒有到很滿意，讓粉絲都紛紛關心她不要太在意，喜歡她現在健康又開朗的形象。

李心艾2年前暴肥至少20公斤。(圖／取自微博)

李心艾暴瘦近況曝光。(圖／取自李心艾抖音)

不過最近有網友發現，她似乎又更瘦了，超強毅力讓大家都驚呆了，「天啊，怎麼瘦成這樣了」、「這也太厲害了」、「女明星都對自己好狠啊」、「果然明星都是胖著玩兒的」。

李心艾和過去相比瘦了不少。(圖／取自李心艾抖音)

但也有人認為她瘦到有些病態，「都成了皮包骨」、「像得了厭食症」、「感覺有點營養不良啊」，不過也有不少人緩頰，「女人真難，胖了也說瘦了也說」、「胖的時候說胖，瘦的時候又要說瘦的太誇張」、「很多你看著瘦，其實人家肚子上都是腹肌，健康的很」。