連日高溫炎熱，連帶用電量也持續升高，13日用電量衝上史上第三，不過還好機組都陸續歸位，加上光電穩定出力，整體供電燈號亮出穩定的綠燈。

跟據台電資料顯示，13日最高用電量3,974.6萬瓩，寫下用電史上第三高的記錄，整體用電量從下午1點半開始飆升，到了下午2點時，用電量穩定維持在3,900萬瓩以上，當時太陽光電發電量超過450萬瓩，供電充裕的情況下，實際備轉容量有10.77％，供電燈號亮出穩定綠燈。