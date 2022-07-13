對於籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）最近引起熱議的自請交易風波，聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）有些不高興。席爾佛在本周的球隊老闆會議對媒體說：「我其實不清楚他是否自己請求交易，這必須是一種雙向付出，球隊提供優渥保障，同時預期球員要盡到契約責任。我明白他們私下都會有對話，但我們不希望看到球員請求交易，而且是以這樣的方式。」

杜蘭特的剩餘合約持續到2026年，儘管今年在籃網的經驗並不愉快，但是杜蘭特應該要忠於自己簽下的合約。美媒《雅虎體育》指出，杜蘭特獲得的是複數年保障合約，籃網老闆蔡崇信本就有權利期待一定程度的回報，而不是花大錢請來球員，結果他打了幾十場就想逃走。

席爾佛再度強調最基本的契約精神，他提到自由球員轉隊是天經地義，這與簽下長約之後自請交易不能相提並論。「我完全不介意球星在自由市場移動，這讓球員、球隊都有機會重建與調整，我會把這種情況和球員自請交易分開看待。」

這季不管有多少隊友缺陣，杜蘭特上場的時候都還是奮力作戰，前隊友哈登（James Harden）在自請交易之前也是如此，比起厄文（Kyrie Irving）拒絕配合規定打疫苗、西蒙斯（Ben Simmons）藉故不上場的情況還是好很多。