國民黨副發言人、台北市大安文山區議員參選人楊植斗，槓上同選區對手、民進黨北市議員簡舒培。楊今(13日)在臉書寫道：「3坪花圃賣732萬，簡舒培要買嗎？」他PO出一組求售地照片表示，北市信義安和捷運站5號出口前花圃的地主，堪稱北市最強釘子戶，「整起案件竟和簡舒培有關」。

楊植斗表示，這塊3坪土地及周遭部分畸零地，都是民進黨前立委黃誠的私有土地，總計約19坪。北市前市長郝龍斌規劃聯開案時，為讓人車安全通行，要求建商買下土地、打通道路，地主卻獅子大開口，要求建商用4億元買下，相當於每坪超過2000萬元，建商不願買地，「到了柯文哲當市長後，就免除了建商開路的義務，才變成現在這樣，用髒亂的花圃阻礙行人出入」。

楊植斗揭露台北市議員簡舒培竟和之前被起訴的「北市最強釘子戶」案件有所關聯。（圖／取自楊植斗臉書）

楊植斗揪出此事與簡舒培的關聯，「在柯文哲免除建商開路義務後，簡舒培議員卻質疑柯市府圖利建商，她說：『建商應當買下，或以任何方式取得土地。』言下之意，就是要建商當盤子，用超乎常理的價格將土地買下來。簡舒培為什麼那麼急？記者追查下發現，簡在2018年競選期間，曾有該地主家族的政治獻金入帳；但在記者持續求證時，簡舒培竟嗆聲：『你寫我就告你。』真是好大的官威啊！」

楊植斗痛批地主罔顧台北市民權益：「幸好，檢調覺得案件有弊，調查後發現地主黃誠透過親友，不斷的將土地轉手，墊高地價，才敢獅子大開口，喊出4億元的價格，也被檢察官以偽造文書罪起訴。黃誠非法炒地皮，代價是全體市民一同承受，該地的車流堵塞，行人沒有安心的路可以回家，市容也遭到破壞，真是壞透了。」

楊植斗對台北市政府喊話：「如今黃誠被起訴，這3坪的土地也降價求售，雖然已沒了當初1坪開價2000萬的天價，但要人用這732萬買花圃，也真是不可思議；但既然降價了，我相信仍有議價的空間。台北市政府應積極和地主談判，用合理的價格買下土地，還給行人更多空間，而非放著花圃生蟲。」

他也給簡舒培建議：「若您這麼在乎台北市的權益，也可以考慮去說服黃誠，將這塊地無償提供台北市民使用；黃誠將功贖罪，北市不用花錢，人們也走得更安全，豈不是美事一件？」

根據《風傳媒》2020年報導，2018年地方選舉時，據監察院政治獻金公開查閱平台顯示資訊，有一名與黃誠之子、該地地主黃致豪的妻子同名，同時也與黃家開設的雍國投資股份有限公司董事同名同姓的王姓人士，捐贈10萬元政治獻金給簡舒培。

《風傳媒》當時向簡舒培求證此事，簡表示2019年初因此案認識該地地主，但被問到2018年競選議員期間，是否有收到該家族成員政治獻金時，簡舒培回了一句「你寫我就告你」，隨後表示「不能告訴捐錢給我的人是誰」及「那個人是不是他們家的人」，她要保護捐錢給她的人。