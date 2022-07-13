令人期待的暑假到來，豐富的夏令營、暑期活動紛紛展開，其中由台北市文化局推動的「文化就在巷子裡-社區藝術巡禮」，在暑假期間特別規劃多場鄰里藝文表演，將歌仔戲、國樂、爵士舞蹈等多元藝術表演帶近鄰里巷弄內。

7/10活動巡迴到南港區合心廣場，由「明華園日字戲劇團」演出精彩的猩猩膽，南港區合成里里長巫永仁協辦，在做好防疫措施下，吸引了許多里民參加，鄰里活動不缺席的當然就是「社區好鄰居」永慶房屋！贊助活動所需帳篷並現場協助支援。

合成里歌仔戲表演為夏日夜晚增添藝術氣息

南港區合成里里長巫永仁分享，夏天到來，小朋友也都放暑假了，做好防疫措施下，在週末清爽的晚上邀請里民們來看戲！很開心這次巡迴演出來到了合成里，由「明華園日字戲劇團」在寬廣的合心廣場舉辦歌仔戲表演，相信歌仔戲是許多里民們心中的回憶，歡迎家中長輩帶著小朋友來欣賞一齣精采的歌仔戲，認識傳統文化的風貌，也讓台灣的歌仔戲永續流傳。

巫永仁里長補充，合成里屬於狹長型的里，而在於忠孝東路旁的合心廣場，位置恰巧約在合成里的中間，平時舉辦中秋節大型活動、母親節發放物資等等，都在合心廣場舉辦！可以說是合成里的重要地標，不僅如此，寬廣的合心廣場平時也是許多里民休閒運動的絕佳地點。

永慶房屋南港區店經理余侑澧分享，我們除了提供給消費者買賣房屋上誠實且專業的服務外，也積極深耕在地，協力各項鄰里活動，持著在地服務的精神，只要地方有需求，永慶都非常樂意提供帳篷及人力物資上的支援，里長持續推動社區發展，重大節日皆會籌辦各式豐富的活動，與里民同樂，我們也發揮永慶人積極向上的精神，協助在地各里舉辦活動，與里民們一起樂生活，為鄰里發展盡一份心力。